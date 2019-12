Gli agenti della Polizia Municipale di Messina, afferenti alla sezione Benessere degli animali hanno salvato due cani e otto gatti rimasti soli in una casa a Fondo Sterio. I vigili Urbani coordinati dal commissario Giovanni Giardina, sono intervenuti a seguito di una segnalazione che allertava le forze dell’ordine per la presenza dei quattro zampe che erano incustoditi da una settimana, senza cibo ed acqua.

Il loro padrone, attualmente si trova in una Comunità a Siracusa e quindi non sono stati accuditi. L’azione dei poliziotti del Municipio peloritano, ha consentito di trarre in salvo (sottraendoli ad una morte certa) i felini ed i canidi in loro compagnia. Sul posto, data la chiusura dell’alloggio, sono giunti i pompieri del Comando Provinciale che hanno dovuto sfasciare la porta per potere accedere ai locali.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.