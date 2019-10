Gli agenti della Questura di Messina, hanno arrestato in flagranza due ladri di gasolio

Sono stati sorpresi stanotte, in flagranza di reato, mentre erano intenti a rubare gasolio da un autocarro in sosta in via Puglie e subito arrestati. Si tratta di due messinesi, di 53 e 28 anni, entrambi con precedenti di polizia.

A notarli è stato un agente delle Volanti libero dal servizio che, intorno all’una di notte, insospettito dall’atteggiamento di entrambi, sopraggiunti a bordo di uno scooter, con ancora il casco indosso, intenti ad armeggiare con un tubo in gomma, ha deciso di dare immediatamente l’allarme richiedendo l’intervento dei colleghi impegnati nei servizi di controllo del territorio. Sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno giudicati stamani con rito direttissimo.