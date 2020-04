È UN TRENTENNE NORDAFRICANO, DA TEMPO RESIDENTE IN ZONA

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata di Militello, impegnati sul territorio in servizi di prevenzione e repressione dei reati, nella mattinata di oggi 23 aprile, hanno arrestato per violazioni degli obblighi inerenti la misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria, S.A., 30enne, nordafricano, da tempo residente a Sant’Agata di Militello (ME).

Il soggetto, già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., applicata successivamente al suo arresto, eseguito dai Carabinieri della locale Sezione Radiomobile nel giugno del 2019, poiché resosi responsabile di furto aggravato, ha reiteratamente violato gli obblighi impostigli.