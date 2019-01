I poliziotti di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato un 53enne del luogo

La Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sebastiano Puliafito, 53 anni, noto pregiudicato vicino alla criminalità organizzata del Longano, ed ex appartenente alla polizia penitenziaria, per violenza e minacce.

L’uomo pur non avendone titolo, minacciava i familiari per gestire le loro attività commerciali; sostituiva le serrature degli uffici per impedirgli di farvi accesso con lo scopo di impossessarsi delle loro aziende e ha messo in pratica azioni intimidatorie attraverso le quali ha avviato poi un’attività di compravendita di mezzi.

Frequenti, i messaggi di morte del’uomo nei confronti di familiari e dipendenti, alcuni li ha anche aggrediti e ad altri ha incendiato dei mezzi. Gli investigatori hanno ricostruito, i fatti non solo grazie alle numerose testimonianze ma anche attraverso l’analisi accurata di alcuni cellulari che custodivano messaggi tanto vocali quanto scritti.