Ieri pomeriggio, in località Massa San Giovanni di Messina, i carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie, in collaborazione con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro, hanno arrestato un 31enne

Ieri pomeriggio, in località Massa San Giovanni di Messina, i carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie, in collaborazione con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro, hanno arrestato il 31enne C.R. per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine ed alterazione di armi. L’attività investigativa dei carabinieri, a seguito di diversi servizi di appiattamento e di varie ricognizioni aeree dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, aveva consentito di individuare una piantagione di trenta piante di canapa indiana in un terreno abbandonato, situato in una zona di difficile accesso.

Da diversi giorni, pertanto, erano stati predisposti servizi nella zona che, nel pomeriggio di ieri, permettevano ai militari dell’Arma di individuare nel 31enne C.R. il responsabile dell’illecita coltivazione delle piante. L’intera area e le zone pertinenti sono state sottoposte a controllo e perquisizione ed in un vicina baracca di proprietà dell’uomo, occultati tra le varie cianfrusaglie, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa calibro 22 munita di caricatore con sette colpi, 44 cartucce calibro 22, una carabina con matricola abrasa e canna alterata calibro 8, con relative 67 cartucce. La piantagione è stata estirpata e sequestrata unitamente alle armi ed alle munizioni ed il 31enne C.R. è stato arrestato in quanto responsabile dei reati di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine ed alterazione di armi. Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria alla quale nei prossimi giorni dovrà rispondere dei reati a lui contestati.