DURANTE LA VERIFICA, SONO STATI POSTI SOTTO SEQUESTRO, FORMAGGI, SALUMI E CARNI NON IDONEI AL CONSUMO DA PARTE DELL'UOMO

Il 26 dicembre scorso, gli appartenenti alla Sezione di Polizia Amministrativa dei vigili Urbani di Messina si sono occupati del controllo della regolare attività di vendita al dettaglio di un supermercato della zona Nord della città, riscontrando gravi violazioni nella tracciabilità degli alimenti venduti, nonché il pessimo stato di conservazione, tali da renderli inidonei al consumo (formaggi, salumi e carni confezionate).

Per questi ultimi è stato disposto il sequestro giudiziario per una quantità di circa 50 kg di merce. Per i titolari dell’attività commerciale…, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria e amministrativa ai sensi della legge 283/1962 e le sanzioni amministrative ai sensi del D. lgs n. 231/2017.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.