Il Circolo Culturale -L’Agorà-, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, organizza una giornata di studi sul tema “Le vie della toponomastica a Reggio Calabria”. La conferenza si svolgerà venerdì 28 febbraio (ore 17) presso la sala conferenze del prestigioso istituto culturale sito in Via Lia Casalotto.

Dopo i saluti della Direttrice Maria Fortunata Minasi, seguiranno gli interventi di: “Santo Gioffrè (già assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria), Filippo Arillotta (docente Liceo “Vinci” di Reggio Calabria), Natale Bova, Matteo Gatto Goldstein, Andrea Guerriero, Gianni Aiello (Circolo Culturale -L’Agorà-)”.