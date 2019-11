Il Comitato Angeli & Demoni #unitiperibambini è lieto di comunicare che in data 11 dicembre 2019 avrà luogo, presso il “Centro Congressi Simonazzi”, la conferenza “RIDIAMO IL NATALE AI BAMBINI”. Lo scrivono, da un sodalizio di persone formatosi a Reggio Emilia in seguito ai delicati fatti che sono accaduti la scorsa Estate, grazie ai quali si è scoperto in sistema illecito di affidi riguardanti i minorenni a Bibbiano.

Nel testo si evidenzia, ancora: “in occasione della festività che per eccellenza richiama il senso di famiglia e bambini, affronteremo i temi necessari alla missione collettiva che ci unisce nella tutela di minori e genitori. La conferenza intende promuovere la consapevolezza e l’informazione necessaria al raggiungimento di obiettivi comuni al fine di proteggere il futuro di tutti noi: i bambini! Vi aspettiamo… in alto i 💕”!

Nota: “La conferenza sarà aperta alla cittadinanza tuttavia, relativamente agli argomenti trattati, vi invitiamo a non partecipare con minori”.