Il Cordoglio dei componenti di CittadinanzAttiva Messina, rivolto alle vittime del sinistro di oggi sulla A18 in corrispondenza di Scaletta Zanclea

CittadinanzAttiva si associa all’unanime cordoglio rivolto ai familiari delle vittime dell’A18. L’incidente di oggi è da inserirsi in un inarrestabile e penoso evolversi di eventi luttuosi, che ormai hanno trascinato l’unico tratto autostradale a pagamento del Sud Europa. La città metropolitana di Messina la più turistica del Sud Italia, è quella più penalizzata, i vertici del Cas in questi anni hanno contribuito ad aggravare la situazione, ancora oggi non si capisce se la presidente dimissionaria è andata via oppure è ancora li, per fare cosa?

A prescindere dalle indagini in corso per stabilire i fatti, CittadinanzAttiva Sicilia chiede al Governo regionale ed al prefetto di Messina, visto il palese fallimento tecnico-amministrativo del Cas, di assumere immediate, coraggiose iniziative, come il declassamento delle due tratte Autostradali, in attesa di renderle sicure.

CittadinanzAttiva Sicilia, ribadisce, che le criticità contestate a suo tempo dall’Anas, si sono pericolosamente aggravate a cominciare: dai guardrail vetusti, al manto stradale pieno di buche e con radici sporgenti, dalle barriere antirumore inesistenti, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla pericolosità di viadotti, alle gallerie e a tutte le altre, a cui il CAS non ha mai ottemperato e colpevolmente fatto ammalorare. L’incuria e la pericolosità sono palesi e fanno capire, da quanti anni non si effettuano i tagli nelle aree ai bordi delle carreggiate. Inoltre i canali di scolo delle acque bianche sopra l’arco delle gallerie, lungo i bordi delle carreggiate e sui muri di contenimento, sono ostruiti da terriccio e sterpaglie e dopo gli incendi fanno cadere pericolosamente del materiale sul manto stradale.

CittadinanzAttiva Sicilia, ricorda infine, che in occasione del suo ultimo congresso regionale, ha auspicato che: “Il CAS deve essere chiuso e le tratte consegnate all’ANAS, perché la Regione Sicilia con la sua creazione, ha tradito lo Statuto Speciale. Ponendo a carico di noi contribuenti siciliani l’enorme onere finanziario utilizzato, per realizzare e gestire direttamente grandi opere pubbliche, come le autostrade, nonostante lo Statuto le ponesse a carico dello Stato”.