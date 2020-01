HA RIFERITO IL PRIMO CITTADINO: "APRIAMO IL DOPPIO SENSO IN VIA POLVERIERA"

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, è intervenuto personalmente (recandosi sul posto) per risolvere la odierna protesta degli abitanti del rione Bisconte che era culminata in un blocco stradale dopo che l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del vicino torrente aveva arrecato seri problemi alla circolazione.

Ha riferito De Luca: “apriamo il doppio senso in via Polveriera e disponiamo che l’impresa provveda appena finiti i saggi, ad ampliare il passaggio”.

A detta dei residenti, che di questo si sono lamentati… la società che sta attuando le opere di riqualificazione dell’alveo torrentizio non avrebbe rispettato l’ordinanza comunale che vietava di occupare l’intera carreggiata impedendo di fatto l’accesso anche ai mezzi di soccorso e ai veicoli con pass disabili. Al termine dell’interessamento del primo cittadino peloritano che stasera firmerà il nuovo provvedimento sindacale l’ostruzione stradale è stata rimossa.