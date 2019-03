Il titolare del bar Fumia, di via Consolato del Mare a Messina, è stato ferito ad una spalla

Stamane alle ore 8, in via Consolato del Mare a Messina (la traversa limitrofa al Municipio cittadino, che si diparte da via Garibaldi per giungere sul corso Cavour), si è verificata la caduta del cornicione dal Palazzo posto nei pressi della statua di Gaetano Martino.

Un pezzo di intonaco, ha centrato il titolare del sottostante bar Fumia colpito di striscio alla spalla. L’uomo, è stato medicato dai sanitari del 118 arrivati sul posto, gli stessi hanno successivamente provveduto a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte in viale Europa.