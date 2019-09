“In questi giorni stiamo consegnando i kit, il calendario e il materiale per la differenziata porta a porta a Messina nella zona Nord; facciamo notare, per non generare confusione nei residenti dell’area che va da Ganzirri a Orto Liuzzo e che già facevano la raccolta porta a porta, che finché non avrà inizio il nuovo servizio dovranno attenersi al vecchio calendario per il conferimento”. A dirlo Giuseppe Lombardo presidente di Messinaservizi Bene Comune.

Lombardo, aggiunge: “solo quando verranno consegnate a tutte le utenze domestiche e non domestiche i kit e inizierà il nuovo servizio, si dovrà seguire il calendario consegnato in questi giorni. Intanto, nelle prossime settimane, potrà cominciare cosi il porta a porta nella zona Sud. Contestualmente, saranno rimossi dopo qualche giorno dalle strade di tutta l’area interessata i cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Ricordiamo che più alta è la coscienza civica dei cittadini tanto più il metodo garantisce ottimi risultati, invitiamo tutti quindi a fare la differenza e ad impegnarsi in questa nuova sfida per la città”.