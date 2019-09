Incontro tra il Consiglio della Terza Circoscrizione di Messina, il Presidente Amam Salvo Puccio ed il Consigliere d’amministrazione Arch. Loredana Bonasera

Incontro tra il Consiglio della Terza Circoscrizione il Presidente Amam Salvo Puccio ed il Consigliere d’amministrazione Arch. Loredana Bonasera, si è discusso di diversi argomenti tra cui il miglioramento dell’erogazione idrica fino alle 17.00 di alcune zone della Terza Circoscrizione che da qualche mese pativano difficoltà. Nello specifico si è parlato di Villaggio Aldisio e Fondo Fucile dove da quest’estate il flusso di erogazione si ferma alle ore 12.00, Puccio ha comunicato con i suoi tecnici e si è appurato che in atto vi è una grossa perdita che limita la portata nei giorni a venire la questione sarà affrontata in maniera definitiva . Il Presidente ha assicurato che gia da una settimana si è proceduto al miglioramento dell’erogazione nelle rimanenti zone.

Si è preso in considerazione il ripristino di alcune fontane della circoscrizione e si è parlato dell’imminente apertura delle Case dell’Acqua che avverrà a breve in diversi punti della città. L’argomento principale per cui si era programmato l’incontro è il passaggio di competenze all’amam della pulizie delle caditoie e dei pozzetti acque bianche; a seguito delle recenti piogge il Consiglio di Circoscrizione ha ritenuto fondamentale sapere quale sarà la metodologia di interventi e quando si intende procedere. Il Presidente Amam ha risposto che la risoluzione burocratica della questione è in stato avanzato di risoluzione anche se necessita di un passaggio in Consiglio comunale ed a breve si dovrebbe iniziare con i primi interventi pertanto il Presidente Cucè ha risposto che verrà esitata una delibera di indirizzo indicando le priorità al fine di evitare situazioni spiacevoli in alcune zone del quartiere.