La denuncia del sindacato Csa, sulle condizioni di Palazzo Satellite in piazza della Repubblica a Messina

Lo rende noto il sindacato Csa, dopo una riunione che ha tenuto stamane a partire dalle ore 10.30, in relazione alle condizioni di Palazzo Satellite l’edificio sito in piazza della Repubblica a Messina: “vi sono stanze, dove le più elementari norme igienico-sanitarie non esistono”.

Dal sodalizio sindacale proseguono e concludono: “assistiamo, ad una cattiva organizzazione degli spazi dedicati al personale dei Servizi Sociali. Dopo quanto abbiamo toccato con mano, non escludiamo di fare in modo da coinvolgere l’Asp”.