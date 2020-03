L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina al fine di razionalizzare ulteriormente le prestazioni alla luce dell’emergenza coronavirus, in seguito alla positività di un operatore sanitario registrata nei giorni scorsi, ha adottato vari provvedimenti

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina – facendo seguito alla nota inviata il 17 marzo 2020 – comunica che: “al fine di razionalizzare ulteriormente le prestazioni alla luce dell’emergenza coronavirus e in seguito alla positività di un operatore sanitario registrata nei giorni scorsi, ha adottato i seguenti provvedimenti nelle UOC di Otorinolaringoiatria, Chirurgia plastica e Oftalmologia. È stata compiuta la sanificazione dei locali e sono state ulteriormente ridotte le attività in questo momento non indispensabili e non connesse alle emergenze”.

“Si precisa che le UOC restano comunque aperte e garantiscono in particolare tutte le attività salva-vita”.