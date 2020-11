La odierna…, Zuppa di Nicola Porro [Video]

“Zuppa di Porro. Come disse il famoso virologo (deccccche…) Lopalco, rapidamente diventato assessore alla Sanità di Emiliano, la fortuna è cieca, ma il virus no, riferendosi alla malattia contratta da Boris Johnson, ebbene come disse il nostro Lopalco, la fortuna è cieca, ma le zone rosse no. Il governo ha visto benissimo dove metterle: leggete i numeri che semplicemente Massimo Donelli scrive su Qn e ci chiederete per quale diavolo di motivo la Campania non è come la Calabria”.

“Anche i ministri comunisti, nel loro piccolo si inc., e Speranza minaccia di perdere la pazienza. Pensi un po’ a quanto l’abbiamo persa noi. L’iss dice esplicitamente non ci fidiamo dei dati campani sui ricoveri ospedalieri. Biden si avvicina. E torna Burioni, come nota Siberia sul Tempo, che dà del cornuto a Trump”.

“Houellebecq racontato da Gervasoni sul Giornale. Davide Vecchi si chiede se chi ha ucciso Mps, che continua a bruciare 500 milioni a trimestre, non meriti la galera più di Verdini”.

“#rassegnastampa6nov”.