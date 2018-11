La “Prima Giornata di Prevenzione Sanitaria”, a Messina

Presentata alla Sala Ovale del Comune di Messina la 1^ Giornata di Prevenzione Sanitaria che si terrà giorno 11 novembre a villa Dante dalle 8:30-13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L’evento è promosso dalla III^ Circoscrizione presieduta da Lino Cucè. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati dall’avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato sociale, di recente insignita dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ne cura il coordinamento.

Ben 16 le associazioni del territorio che saranno presenti all’evento e che svolgeranno adeguata campagna informativa sulle principali patologie sanitarie. Diversi i medici e specialisti che daranno il loro contributo a totale titolo gratuito con visite e controlli di tipo cardiologico, dermatologico, di medicina estetica, oculistico, ginecologico, controllo dell’udito ed audiometrico, nutrizionale, consulenze di naturopatia, di magnetoterapia e di medicina estetica non invasiva. Presente anche un Centro di ascolto psicologico con numero due psicoterapeuti. Oltre che al valore in sé dello screening ha affermato la Paratore, l’iniziativa ha lo scopo di evidenziare l’importanza della cultura della prevenzione in ambito sanitario quale corretto atteggiamento per una diagnosi precoce delle malattie, specie nei confronti delle persone più fragili.

A prendere la parola il consigliere Alessandro Cacciotto della III^ Circoscrizione che ha evidenziato l’impegno profuso per garantire un adeguato servizio utile alla cittadinanza in un periodo di crisi economica come questa in cui le famiglie spesso sono costrette a tagliare anche le spese sanitarie. A seguire hanno preso la parola il vicepresidente Alessandro Geraci, il vicepresidente Vicario Nunzio Signorino ed il consigliere Andrea Soffli.

Presenti le varie associazioni come: “Admo, Avis, Associazione donare è vita, Associazione audiolesi e problemi del linguaggio, Associazione bimbi speciali, Associazione Carolina onlus per pet terapy, Associazione Giovani Diabetici, Associazione Sclerosi Multipla Sicilia Onlus, la Croce Rossa Italiana, l’ass. Meter e Miles, il Cesv, Serenità Servizi e prodotti per la terza età, l’ing. Mani dell’Aerfon, la Guardia Costiera Volontaria di Messina e il Masci Messina 1-4 Il Faro di Messina (questi ultimi svolgeranno attività di supporto logistico all’evento) i cui rappresentanti hanno spiegato il tipo di attività che portano avanti e il contributo che intendono dare all’evento”.

In particolare hanno preso la parola: “Gianfranco Pistorio del CCSVI Sclerosi multipla Sicilia, Franco Previte pres. AVIS Messina e componente direttivo CESV, Michela Costa vicepresidente A.G.D, Marco Bonanno per i bimbi autistici, Lillo Brigandi del Masci Messina 1 il Faro, Gaetano Alessandro di Donare è vita, Angelo Minissale dell’MSP, Salvatore Filloramo ed Irene Torrese dell’A.S.D. I.T. MESSANA”.

Con la Giornata di Prevenzione Sanitaria ci si appresta a vivere un momento importante ispirato all’ideale dello spirito di servizio per i cittadini in un clima di sinergia e collaborazione. Un sentito ringraziamento è stato espresso nel corso della conferenza di presentazione, all’assessore Massimo Minutoli per l’impegno profuso a sostegno dell’iniziativa. L’ingresso sarà libero.