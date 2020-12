La responsabile di ben due colonie feline (di Messina)…, da qualche giorno risulta positiva al covid 19 e teme per l’incolumità dei gatti che segue con cura e dedizione da diverso tempo

La responsabile di ben due colonie feline da qualche giorno risulta positiva al covid 19 e teme per l’incolumità dei gatti che segue con cura e dedizione da diverso tempo; la stessa si preoccupa per i felini ai quali nessuno può dar da mangiare poiché anche la madre ed il fratello che sono nello stesso nucleo familiare, anch’essi sono in isolamento domiciliare.

La stessa responsabile delle colonie feline, ha contattato in lacrime il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, al fine di sensibilizzare, mediante un appello, volontari ed amanti degli animali. Le colonie feline registrate si trovano una, nella scalinata Ringo (scala di collegamento fra la Via Principessa Mafalda ed il Viale della Libertà altezza imbarcaderi), e l’altra in Via Principessa Mafalda nell’attigua villetta; dunque chi volesse dar da mangiare agli amici gatti, ma al contempo nel rispetto di tutti e degli stessi residenti, senza lasciare quindi scatolette e/o spazzatura e mantenendo pulita l’area, può recarsi nelle zone indicate, fin quando la stessa responsabile delle due colonie feline avrà “superato questo dannato virus”.

Va ricordato che la legge nazionale che ha riconosciuto e che tutela le colonie feline è la Legge n. 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”). “Il gatto” dunque è considerato parte integrante della società pertanto va rispettato e tutelato secondo norme di legge. La legge 281 del 1991 contro il maltrattamento dei gatti, tutela anche quelli che vivono in piena libertà e tutte le colonie feline.