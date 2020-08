Lavori AMAM: limitazioni viarie…, nelle vie I Settembre e Savoca

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di un intervento di riparazione urgente sulla condotta idrica in via I Settembre, in prossimità di piazza Cavallotti, sono stati adottati provvedimenti viabili.

Da oggi, martedì 18, e sino al completamento dei lavori, in via I Settembre, tra il viale San Martino e piazza della Repubblica, ed in via Savoca, tra le vie Valore e I Settembre, vigeranno i divieti di sosta e transito, consentendo comunque la manovra di svolta veicolare a sinistra da via Ugo Bassi a via Santa Maria Alemanna e provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica di preavviso di “strada chiusa al transito veicolare” e di indicazione dei percorsi alternativi.