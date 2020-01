Lo chef Pasquale Caliri, ieri durante il pranzo annuale offerto ai giornalisti al Marina del Nettuno di Messina ha tracciato un bilancio sull’anno appena trascorso

PER LA QUARTA VOLTA CONSECUTIVA, E' STATO INSIGNITO CON LA PRESENZA NELLA QUALIFICATA GUIDA DENOMINATA... “PIATTO MICHELIN”

La domenica appena trascorsa, durante il tradizionale pranzo annuale offerto ai giornalisti al Marina del Nettuno, è stata l’occasione per il famoso chef Pasquale Caliri, presente per il quarto anno consecutivo nella qualificata guida dei ristoranti ed unica presenza in città insignita del simbolo del “Piatto Michelin”, di tracciare un bilancio sull’anno appena trascorso e sugli eventi che lo hanno coinvolto e di presentare i nuovi piatti che entreranno nel menù del ristorante messinese ormai entrato nell’Olimpo Gourmet nazionale.

Un percorso tracciato insieme ai colleghi ambasciatori del Gusto Francesco Arena e Lillo Freni, che lo ha visto spesso protagonista di eventi sociali che ha ricordato con vivida commozione come la cena di Natale al centro clinico Nemo Sud e la cena al buio con l’associazione italiana ciechi, senza dimenticare il nuovissimo giornale online “Il gustosino” di cui è anche Direttore Responsabile che si occupa di diffondere la cultura enogastronomica ed il gusto per la buona cucina e per il buon vino senza tralasciare le bellezze architettoniche e naturali esistenti a Messina e sul territorio siciliano. Il menù degustazione presentato.