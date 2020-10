“Morte di Aurelio”

“Sono molto dispiaciuta e in questo momento mi unisco alla preghiera di tutta la comunità. Purtroppo sono in attesa dell’esito del tampone e non posso recarmi ai funerali del Sottoufficiale Aurelio Visalli”. Ecco…, l’odierno messaggio di cordoglio, della senatrice pentastellata messinese, Barbara Floridia, per la morte del guardacoste avvenuta sabato scorso a Milazzo dopo il salvataggio in mare di due ragazzi.

La Floridia ha aggiunto: “sono vicina con il cuore alla famiglia e alla nostra comunità. Non appena arriverà l’esito, che aspetto a momenti, sperando sia negativo, mi uniro’ al corteo funebre o direttamente al cimitero del mio paese, Venetico, dove la comunità accoglierà Aurelio per un ultimo saluto”.