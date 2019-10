Morte di un paziente (trovato con pidocchi sul corpo dai familiari) 56enne, affetto da SLA, ricoverato all’Ospeale di Milazzo

“In relazione agli articoli che riportano la notizia di un uomo deceduto per Sindrome Laterale Amiotrofica all’età di 56 anni presso l’Ospedale di Milazzo, il cui corpo sarebbe stato trovato dai familiari infetto da pidocchi, nell’attendere con serenità le risultanze delle indagini e delle necessarie verifiche da parte dell’autorità di polizia, comunico che insieme al Direttore Sanitario dell’ASP di Messina Dott. Domenico Sindoni ho immediatamente avviato una indagine interna, dalla quale sembra emergere che in ospedale e nella stessa rianimazione non ci siano ricoverati infetti da pidocchi, peraltro malattia altamente e immediatamente contagiosa”.

“Per un ulteriore approfondimento epidemiologico ho anche istituito una commissione formata dal Dott. Paolo Cardia direttore medico dell’Ospedale di Milazzo, dalla Dott.ssa Felicia Laguidara dirigente medico dell’Ospedale di Barcellona e dal Dott. Nino Giallanza Risk Manager dell’ASP di Messina, che dovrà accertare minuziosamente i fatti accaduti e se presenti eventuali responsabilità. Esprimo a nome dell’Azienda Sanitaria di Messina le mie condoglianze alla famiglia, per la perdita del congiunto”.