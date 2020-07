L'EPISODIO SI E' VERIFICATO NEL PARCHEGGIO DEI MAGAZZINI GENERALI IN VIA ALESSIO VALORE

Nel pomeriggio odierno, si è sviluppato un incendio a Messina in via Alessio Valore, nel cortile attiguo ai Magazzini Generali, afferente all’isolato dove sono allocati i Silos Granai. Si tratta di immobili dei quali è proprietario il Comune.

Sul posto, per spegnere le fiamme che si sono propagate alle auto custodite all’interno, i vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di rito… con una squadra in possesso di un’autobotte.

Non è chiara l’origine del focolaio…, per risalire alle cause dello stesso si attende il responso delle Autorita’ intervenute.