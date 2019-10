Nella serata di ieri intorno alle 20.00, a Messina sul viale Annunziata di fronte al parcheggio dell’ex Ospedale Margherita, in via Grosso Cacopardi, un motociclo condotto da un 29enne Ugandese è finito contro una auto in sosta

Ieri sera intorno alle ore 20.00 a Messina in viale Annunziata, di fronte il parcheggio dell’ex ospedale Regina Margherita, in via Grosso Cacopardo, si è verificato un incidente. Nel luogo, un motociclo condotto da un 29enne ugandese ha investito con una vettura in sosta.

A quanto pare, il centauro durante il suo tragitto, avrebbe avuto un contatto con una Mercedes (guidata da un 21enne). Il cittadino straniero, è stato condotto al Presidio ospedaliero IRCCS Piemonte di viale Europa, dove gli hanno riscontrato qualche contusione dovuta alla caduta sull’asfalto.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.