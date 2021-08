No Green pass, in Italia centinaia di attività disobbedienti, spunta la mappa in continuo aggiornamento

Su una mappa realizzata con Google Maps gli attivisti di Io Apro hanno cominciato a raccogliere tutti i posti che non chiedono nessuna certificazione per entrare.

Il file si chiama APERTI E LIBERI, ed è in continuo aggiornamento. In questi luoghi, viene spiegato, è possibile accedere senza Green pass.

Si era cominciato con i matrimoni. Dal 6 Agosto la certificazione per bar e ristoranti è diventata obbligatoria per consumare all’interno dei locali, ma anche in Sicilia impazza la polemica e si moltiplicano i locali che non accettano il green pass.