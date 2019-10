Nuovi problemi durante i lavori di scavo per il passaggio della fibra ottica in città, nel cantiere di via Croce Rossa

Nella mattina di oggi, si sono registrati nuovi problemi, durante l’esecuzione di lavori per lo scavo e la posa della fibra ottica in un cantiere di via Croce Rossa a Messina. Deve essere detto, che nel contesto menzionato, è accaduto il taglio della conduttura idrica sotterranea e la successiva fuoriuscita di acqua dal sottosuolo.

Sono stati immediati, i lavori di ripristino del danno, effettuati dagli operai della azienda incaricata. In coincidenza con questo disagio, il traffico veicolare nella zona ha subito dei rallentamenti.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.