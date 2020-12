Oggi, nel giorno della ricorrenza di Santa Barbara, i vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19.00 in via Garibaldi a Messina in direzione Sud-Nord dopo la Chiesa di San Giuliano.

Nel luogo descritto, il conducente di una Mercedes Classe A ha tamponato un Suv e dopo l’impatto il suo mezzo si e’ ribaltato. Il guidatore del veicolo capovolto, e’ stato trasportato in Ospedale dove i sanitari intervenuti hanno appurato che le sue condizioni di salute non destavano preoccupazioni.

I pompieri…, sono intervenuti con una Autopompa a serbatoio ed un pick-up con modulo antincendio… al termine del loro lavoro hanno messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata. Sul luogo hanno operato inoltre, gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.