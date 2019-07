Oggi, si è tenuta una seduta della Prima Commissione consiliare

Nella seduta di oggi, lunedì 1, la I Commissione consiliare con delega all’Area dello Stretto, presieduta dal consigliere comunale Libero Gioveni, ha trattato le progettualità relative alla riqualificazione dell’affaccio a mare, della zona Falcata, il recupero e la valorizzazione della Real Cittadella.

Alla riunione ha preso parte: “il vicesindaco Salvatore Mondello, assente il commissario straordinario dell’Autorità portuale Antonino De Simone, in quanto fuori sede”.

Ha evidenziato Gioveni: “questa prima seduta, è servita per fare chiarezza sui tempi della tanto attesa approvazione del Piano Regolatore Portuale al vaglio del Consiglio regionale urbanistico e sulle competenze territoriali e urbanistiche dei vari enti. Il vicesindaco Mondello ha ulteriormente chiarito che, oltre all’importanza di avere il PRP, sarebbe necessario approvare il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime che consentirebbe il trasferimento di proprietà di queste aree direttamente al Comune di Messina. Inoltre dal dibattito è emersa la necessità di completare il porto di Tremestieri (giunto all’8% delle lavorazioni) che consentirà di liberare tutto il tratto compreso tra il Porto storico e l’Annunziata; così come risulterebbe importante la firma di un protocollo d’intesa tra Comune e Autorità portuale per l’utilizzo delle somme disponibili a quest’ultima per la bonifica di parecchie aree della Real Cittadella, già comunque oggetto di interventi”.

Ha concluso Gioveni: “infine la Commissione si è determinata, insieme al Vicesindaco, di riconvocarsi unitamente all’Autorità portuale subito dopo l’approvazione da parte della Regione del Piano Regolatore Portuale, che si prevede avverrà al massimo entro la fine di questo mese”.