Policlinico di Messina, Paolo Todaro (FGU Gilda Università): “Chiediamo la revoca immediata della nomina a Direttore Sanitario del dott. Antonino Levita”

In una nota, inviata stamane Al Presidente della Regione Sicilia e agli altri organi preposti, il sindacato FGU Gilda Unams, dipartimento università nella persona del Coordinatore di Ateneo Dott. Paolo Todaro, chiede al Direttore Generale la revoca, con effetto immediato, della nomina a Direttore Sanitario del dott. Antonino Levita, al fine di evitare ulteriori danni erariali all’Azienda e al ripristino della legalità violata.

Segue la nota integrale del sindacato: Oggetto… richiesta revoca nomina direttore sanitario AOU Policlinico “G. Martino” – Messina.

La scrivente O.S., con nota del 06.07.2019 (allegato), aveva sollevato da subito fortissimi dubbi e perplessità sulla nomina del direttore sanitario dell’AOU Policlinico G. Martino, dott. Antonino Levita, con delibera n. 2 del 20.06.2019 del Direttore Generale Dott. Giuseppe Laganga Senzio, denunciando alle Istituzioni competenti il possibile mancato possesso dei requisiti per l’inserimento in elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario. In data 07.08.2019, giungeva nota prot. A.I. 3/62680 (allegato) indirizzata al Ministero della Salute e per conoscenza a questa O.S. a firma di due dirigenti dell’Assessorato Salute Regione Sicilia, dott. Giuseppe Sgroi e Ing. Mario La Rocca; tale nota dopo un lungo excursus concludeva che il dott. Levita Antonino può ricoprire l’incarico di direttore sanitario poiché in possesso dei requisiti richiesti, così come dichiarato dal dott. Antonino Levita e confermato dal Direttore Generale dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina.

Questa O.S., in data 13.08.2019 (allegato) ha inoltrato richiesta di accesso agli atti e chiarimenti al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale in data 29.08.2019 (allegato), ha dichiarato che il rapporto di lavoro che ha legato il dott. Antonino Levita all’Amministrazione penitenziaria è stato di natura libero-professionale, avendo prestato la sua opera professionale in qualità di medico incaricato provvisorio ai sensi dell’art. 50, comma 2 della legge 9 ottobre 1970. Poiché il dott. Antonino Levita non ha avuto alcun rapporto di dipendenza con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, bensì di mera consulenza professionale, viene ad essere annullato da ogni considerazione giuridica, il periodo 18.10.1999 – 20.06.2019, valutato erroneamente equipollente ad esperienza professionale di direzione sanitaria medica di struttura complessa.

Alla luce di quanto su esposto, questa O.S., chiede al Direttore Generale la revoca, con effetto immediato, della nomina a Direttore Sanitario del dott. Antonino Levita, al fine di evitare ulteriori danni erariali all’Azienda e al ripristino della legalità violata. La scrivente O.S., si riserva di integrare ulteriore documentazione, poiché in attesa di risposta a seguito di formali richieste di accesso agli atti all’AOU Policlinico di Messina ed all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.