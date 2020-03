Polizia di Stato: “Sono in atto restrizioni, su tutto il territorio nazionale per contrastare il diffondersi del Coronavirus”

"I CONTROLLI DELLE FORZE DI POLIZIA, MIRANO A FAR SI CHE LE DISPOSIZIONI VENGANO RISPETTATE PER IL BENE DI TUTTI"

Sono in atto restrizioni su tutto il territorio nazionale per contrastare il diffondersi del Coronavirus. I controlli delle forze di Polizia mirano a far sì che le disposizioni vengano rispettate per il bene di tutti. Tutti siamo chiamati ad avere comportamenti responsabili. L’invito è di restare a casa e di uscire solo nei casi previsti dal decreto. In tali casi, per facilitare i controlli, munitevi dell’autocertificazione necessaria a giustificare lo spostamento. Le nostre pattuglie hanno dei moduli al seguito.

Per velocizzare la nostra attività però potete scaricare la versione editabile online dal seguente link https://www.poliziadistato.it/statics/29/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf.pdf

#iorestoacasa #grazieanomeditutti