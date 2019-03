Presentata oggi, la Birra “Messina Cristalli di Sale”

Questa mattina nel corso di un Open Day, è stata presentata alla presenza di istituzioni e giornalisti presso il Birrificio di Larderia la nuova Birra -Messina Cristalli di Sale- che i rappresentanti dello Stabilimento messinese produrranno per conto della Heineken. Il prodotto che sarà distribuito entro la fine del mese in corso, avrà una particolarità, sarà composto da un pizzico di cristalli provenienti dalle Saline di Trapani.

Domenico Sorrenti, presiedente della Cooperativa di birrai cittadina, molto soddisfatto spiega tutto in tal modo: “è con orgoglio che abbiamo accolto la proposta di Heineken di produrre una Birra che porta il nome delle nostra città e che lo valorizzerà su tutto il territorio nazionale. Siamo orgogliosi della nostra città e della nostra storia, così come delle nostre birre e siamo sicuri che grazie a questa partnership, con una marchio così prestigioso e attento alle eccellenze territoriali, riusciremo a portare con successo la Sicilia in tutta Italia, così come le nostre birre storiche, che grazie ad Heineken verranno ora distribuite in tutta Italia. La Birra Cristalli di Sale è una lager di puro malto 5 gradi alcool, dal colore dorato e luminoso, con una naturale opalescenza, dalla schiuma compatta e persistente”.

Anche Antonello Prestalongo direttore comunicazione e affari istituzionali di Heineken Italia ha mostrato la sua felicità evidenziando: “un accordo che ci riempe di gioia perchè c’è l’opportunità di ritornare a produrre in Sicilia con persone con le quali c’è fiducia reciproca. Noi conosciamo la capacità e la qualità del personale del Birrificio Messina e abbiamo sottoscritto un accordo di lunga durata che permetterà di far crescere i volumi del Birrificio che rimane indipendente. Noi distribuiremo le loro birre in tutta Italia e loro ci aiuteranno nella fase di produzione”.