Con buona probabilità per cause accidentali, nelle prime ore odierne in località Tarantonio a Messina, nei pressi dell’ex Camping, un violento incendio ha distrutto gli esistenti capannoni utilizzati come abitazioni estive.

Nel luogo (al quale si accede tramite una arteria privata) dove si è verificato tale fatto, sono giunti (con due mezzi) per spegnere il rogo, i vigili del Fuoco del Distaccamento di Villafranca Tirrena.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.