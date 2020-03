“Relativamente alle dichiarazioni rese alla stampa dal Sindaco di Messina, successivamente oggetto di valutazione degli organi competenti, si fa presente che lo stesso non è organo sovraordinato al Direttore Generale di una Azienda Sanitaria”

L’ASP Messina in una nota precisa che: “Relativamente alle dichiarazioni rese alla stampa dal Sindaco di Messina, successivamente oggetto di valutazione degli organi competenti, fa presente che lo stesso non è organo sovraordinato al Direttore Generale di una Azienda Sanitaria”.

L’Azienda comunica inoltre di: “avere utilizzato nel comunicato emesso ieri la formula dubitativa in quanto si riservava di effettuare un ulteriore controllo sul portale regionale -CostruireSalute-, gestito dalla Protezione Civile Regionale. Dal riscontro è emerso che tra i 116 nominativi dell’elenco prodotto a questa Asp in data 18/3/2020 sono 34 i soggetti che non avrebbero comunicato i dati a nessuno dei due portali, mentre sono 17 quelli che avrebbero effettuato la comunicazione dopo qualche giorno; il condizionale ancora utilizzato è dovuto alla cautela che la fattispecie impone. Il servizio di epidemiologia dell’ASP di Messina sta effettuando le dovute indagini epidemiologiche assumendo i provvedimenti conseguenziali, come si evince dalla nota 35415 di oggi a firma del Dirigente UOS Epidemiologia”.