“Repressione abusivismo, senza sosta”. Lo evidenzia, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca, attraverso una nota diffusa oggi su Facebook.

De Luca, precisa: “questa mattina la Polizia Municipale ha svolto attività di contrasto e repressione dell’abusivismo sulla Cortina del Mare lungo la via Vittorio Emanuele sequestrando merce contraffatta. Importante anche l’attività giornaliera svolta in zona centro con obiettivo di repressione soste irregolari, in particolare doppie file intersezioni e soste sul marciapiedi in via Ugo Bassi, dalla via Santa Cecilia alla via Tommaso Cannizzaro”.

“Sono intervenute n. 4 unità motomontate coordinate dal commissario Maria Dolores Briguglio. Sono stati elevati 38 verbali ed eseguite n.8 rimozioni per un totale di circa 4000 euro di sanzioni”.