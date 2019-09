“Ricevo da un amico questa foto mentre si trova da stamattina presto in fila al Centro per l’impiego per la presentazione della domanda a MessinaServizi”! Lo mette in rilievo il consigliere comunale del Partito Democratico, Libero Gioveni.

Scrive ancora Gioveni: “sono indignato! È assolutamente vergognoso e ignobile trattare questi cittadini come se fossero delle bestie! Come si fa a non pensare e a non prevedere un così elevato numero di partecipanti? Non ci vuole di certo una laurea per capire che una sola giornata non poteva bastare! Vergogna! Vergogna! Vergogna”!