Rinviata a data da destinarsi, la cerimonia della deposizione di una corona alla statua sommersa del Bambino Gesù, prevista per le ore 11.00 di oggi, in Messina località Torre Faro

In un comunicato stampa, dei militari dell’Arma peloritani, viene evidenziato che: “la cerimonia della deposizione di una corona alla statua sommersa del Bambino Gesù, prevista per le ore 11.00 di oggi, in Messina località Torre Faro nello specchio di mare antistante la via Canalone (sulla terrazza del locale -il Grecale-), a causa delle avverse condizioni metereologiche, è stata rinviata a data da destinarsi”.