Riparazione urgente, alla condotta di Fiumefreddo

A causa di un guasto alla condotta adduttrice, verificatosi nella zona di Fiumefreddo, a partire dalle ore 12 di domani, sarà necessario sospendere la distribuzione idrica cittadina in tutte le zone servite. Unica eccezione riguarderà le porzioni di città in cui normalmente l’erogazione avviene dopo le ore 12. Ciò permetterà di mantenere gli adeguati livelli di approvvigionamento dei serbatoi cittadini, per consentire un rapido ritorno alla normale distribuzione, non appena si saranno completate le operazioni di ripristino della condotta adduttrice e, dunque, dalla centrale di Torrerossa potrà riprendere l’afflusso di acqua verso la città di Messina.

I lavori dovrebbero effettuarsi a partire dalla tarda mattinata di domani per concludersi entro la serata. Ci scusiamo per l’inconveniente e forniremo tempestivamente ogni ulteriore aggiornamento.