“Sarà ampliato a partire dal prossimo lunedì 16 dicembre il servizio porta a porta dell’Area Nord e Sud della città. In particolare, nella zona Nord, il servizio comprenderà la via Panoramica dello Stretto, arrivando fino al complesso Eden Park (compreso questo condominio). Nella Zona Sud sarà esteso al complesso ‘Peloritano’, che comprende oltre mille e cinquecento residenti. Abbiamo avviato il servizio in questi grandi condomini, dove abitano migliaia di cittadini, per testarlo in queste realtà più complesse. Con queste nuove zone si raggiungeranno i 100 mila cittadini serviti dal porta a porta, oltre alle migliaia di utenze commerciali nelle aree Nord, Sud e Centro della città. Subito dopo le festività natalizie il servizio sarà ampliato ad altre zone”. A comunicarlo è il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, che ricorda anche come basta andare su questo link per sapere se in una via specifica è stato avviata la raccolta differenziata.

Cliccando sul simbolo della lente di ingrandimento aprirete la pagina di Google con la mappa della città. Successivamente basterà digitare l’indirizzo e se la zona sarà tra quelle evidenziate da qualche colorazione vorrà dire che è iniziato il porta a porta; in caso contrario se la vostra zona non è ancora “colorata” dovrete attendere la data dell’avvio della raccolta differenziata, che sarà comunicata sul sito di Messina Servizi o tramite i canali Facebook, Twitter e Instagram o con una nota nei diversi media cartacei, on line, tv o radio.

“Inoltre, sempre il prossimo lunedì 16 Dicembre alle 11,nella sala giunta del Comune, si svolgerà una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Messina Cateno De Luca, del Presidente della Messinaservizi Bene Comune, degli altri componenti del Cda e dell’Assessore all’ambiente Dafne Musolino, per fare il punto sul porta a porta fino ad oggi in città. Sarà presentato anche il nuovo spot promozionale realizzato con l’attrice e produttrice messinese Mariagrazia Cucinotta. Lo spot in chiave ironica, cerca di sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare il porta a porta, presentando i vantaggi ambientali e sociali. Sarà presente anche l’attore Eros Salonia e la piccola Ginevra Caminiti che hanno partecipato alle riprese”, conclude la nota.