Scomparso da ieri sera, un 23enne di Contura a Savoca

Dalla serata ieri si sono perse le tracce del 23enne di Savoca, Gaetano Golfo, scomparso dalla frazione San Francesco del paesino jonico. Questa mattina, la sua auto è stata rinvenuta in zona Passo Rina con all’interno il suo cellulare ed un biglietto indirizzato alla famiglia. Il giovane è stato visto l’ultima volta a Contura, verso le ore 3.45. indossava in quei frangenti una maglietta verde e pantaloni neri.

I carabinieri della Stazione di Sant’Alessio, hanno avviato le immediate ricerche supportati da amici, parenti e dai volontari della Protezione Civile di: “Savoca, Forza d’Agró, Antillo e Furci”.

Sono stati tanti i cittadini in apprensione per l’allontanamento del ragazzo, che da non molto tempo aveva terminato una relazione sentimntale. Le indagini si stanno conducendo tra Savoca, Sant’Alessio e San Pietro e Paolo (Casalvecchio Siculo) sino a giungere in contrada Murazzo, ma purtroppo senza alcun esito. Intanto, sono state sospese le competizioni dei giochi a squadre (5), previste nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Rosalia. Contestualmente, si sta cercando di risalire a qualche registrazione video che potrebbe essersi verificata in qualcuno degli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo.