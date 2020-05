Strage di Capaci, Ardita (CSM – Roma): “Basta celebrazioni ipocrite”

“Dobbiamo essere coerenti e non ipocriti ricordando Falcone. Quella di Giovanni Falcone fu una storia di solitudine, di sconfitte, di tradimenti subiti dentro e fuori la magistratura. Dovette difendersi dal Csm. Venne isolato, calunniato, accusato di costruire teoremi, mentre svelava i rapporti tra cosa nostra ed il potere. Gli venne contestato protagonismo, presenza sui media, di collaborare col governo, non fu eletto al csm. Subì le stesse critiche che oggi si contestano ai magistrati più esposti”. Sono le parole usate dal dottor Sebastiano Ardita (consigliere del Csm) nel suo intervento al Plenum dell’Organo di autogoverno dei magistrati in concomitanza con il ricordo della strage di Capaci…, e riportate in un articolo dell’Agenzia di stampa… ANSA.

Ardita (magistrato togato di Autonomia e Indipendenza) ha sottolineato: “dovremmo fare in modo che, se rinascesse, Falcone non si ritrovasse in quelle stesse condizioni. Ma ho motivo di temere che oggi, con la gerarchia del nuovo ordinamento, Falcone non potrebbe neppure essere quello che è stato. Questo dobbiamo dire e fare, se vogliamo rimanere distanti dall’ipocrisia di certe commemorazioni ufficiali, alle quali oramai alcuni di noi preferiscono non andare più”.