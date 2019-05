Un giovane di 29 anni, è morto in via delle Nazioni Unite, a Crotone

IN UN INCIDENTE, NEL QUALE PER CAUSE CHE SONO DA CHIARIRE, HA PERSO IL CONTROLLO DELLA SUA AUTO

Per cause che sono al vaglio dell’Autorità competente, un giovane di 29 anni è deceduto a Crotone mentre percorreva via delle Nazioni Unite, nel centro urbano della cittadina calabrese. La vittima, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, investendo contro il guardrail.

Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere per poi consegnarlo ai sanitari del suem 118 i quali si sono diretti in una struttura ospedaliera. L’uomo, a seguiro delle gravissime condizioni non ce l’ha fatta. Anche la Polizia di Stradale, è arrivata sul luogo per espletare le proprie competenze.