Un incendio, è divampato alle ore 4.30, questa mattina a Roma

IN VIA SALARIA ALLA PERIFERIA NORD DELLA CAPITALE, HA INTERESSATO UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO DEI RIFIUTI

Intorno alle ore 4.30 di stamane, un incendio si è propagato a Roma in via Salaria. Sul posto, sono arrivati i carabinieri al al lavoro con una attività di indagine finalizzata a scoprire quale sia stata la causa dell’evento. I vigili del Fuoco sul luogo dell’accaduto, hanno operato con 12 squadre.

Ad essere stato avvolto dalle fiamme, lo stabilimento di trattamento dei rifiuti sito alla periferia nord-orientale della Capitale in uso all’Ama. Si tratta, della struttura di trattamento meccanico-biologico (Tmb). Il rogo, ha interessato un capannone di 2 mila mq. L’odore acre ha raggiunto tutti i luoghi abitati della zona, mentre il fumo si è visto anche a distanza. Nel punto in cui è successo questo, c’erano anche cittadini esasperati e non poco dalla presenza di tale apparato di stoccaggio, per manifestare la propria contrarietà.