Vanno avanti i controlli attuati dalla Polizia Municipale di Messina, nel Settore del Commercio ambulante, disposti dal sindaco Cateno De Luca e dall’assessore Dafne Musolino

GLI AGENTI, DELLA SEZIONE ANNONA COORDINATA DAL COMMISSARIO GIOVANNI GIARDINA, HANNO SEQUESTRATO STAMANE, FRUTTA, VERDURA ED UN CAMION A DUE DIVERSI VENDITORI NON IN REGOLA POSTI IN VIALE EUROPA