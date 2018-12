Violenze sessuali e lesioni, subite da una 15enne di Messina

La Polizia di Stato di Messina, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, responsabili rispettivamente uno del reato di violenza sessuale, l’altro di maltrattamenti e lesioni. Uno dei due è lo zio di una ragazza di 15 anni che lui stesso aveva violentato dall’età di 9 anni fino ai giorni nostri. L’episodio è emerso, in quanto la giovane è stata ricoverata in ospedale e durante l’esecuzione di alcuni esami clinici avrebbe confidato quanto subito agli operatori sanitari, che hanno riscontrato il tutto.

L’altra persona arrestata è invece il padre della ragazza che più volte l’aveva picchiata per futili motivi, riservando lo stesso trattamento anche alla moglie. La ragazza, aveva raccontato la violenza subita alla madre, quest’ultima però non ha trovato in sè la forza di poterla aiutare dato che anch’essa era vittima di soprusi. La sorella della minore, ha invece denunciato ogni cosa ai poliziotti che hanno avviato le indagini e in seguito arrestato gli aguzzini.