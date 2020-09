19 settembre, il comico Roberto Lipari all’Auditorium Fasola di Messina

Il comico palermitano Roberto Lipari, nelle vesti di protagonista e sceneggiatore, ritorna all’Auditorium Fasola della Multisala Apollo di Messina: in programma la visione speciale della commedia di successo TuttoAPPosto di Gianni Costantino.

Sabato 19 settembre, alle 22.00, Roberto Lipari, inviato confermato anche per la prossima stagione del tg satirico “Striscia la notizia” e con una nuova commedia cinematografica in cantiere, introduce il film, interpretato anche da Luca Zingaretti, Maurizio Marchetti, Ninni Bruschetta, Monica Guerritore. Prevendita in corso. Il costo del biglietto è di 8 euro. L’inizio del film sarà alle 22.30.