Caronte&Tourist Messina…, “Onde sonore”, Minuti: “edizione 2020 in sicurezza”

“L’edizione di quest’anno per Natale della rassegna di spettacolo, musica e solidarietà organizzata da Caronte&Tourist sarà diversa perché, per non creare assembramenti, abbiamo spostato la manifestazione, che di solito si svolge in un nave in servizio sullo Stretto, al Teatro dei 3 Mestieri a Messina. Non cambierà ma anzi sarà potenziato l’aspetto relativo alla beneficenza della manifestazione e verranno raccolti fondi per la comunità di Sant’Egidio, da sempre impegnata nell’assistenza dei più bisognosi”. Lo ha detto stamani in conferenza stampa Tiziano Minuti responsabile della comunicazione del gruppo Caronte&Tourist presentando la manifestazione Onde Sonore 2020 che quest’anno diventa Smart Waves e sarà disponibile il prossimo 17 Dicembre alle 18,00 in streaming sulle pagine social di Caronte&Tourist e sull’emittente Rtp, presentata dalo stesso Tiziano Minuti.

“Cambierà – prosegue Minuti – anche la modalità di raccolta fondi, non verranno venduti dei biglietti come nelle altre edizioni, ma le donazioni potranno avvenire attraverso un numero di conto corrente postale, un bonifico bancario e ci sarà anche un sms dedicato. “Eccezionale come sempre sarà il cast di artisti che allieterà gli spettatori con momenti di cabaret, musica etnica, jazz, sul palco si esibiranno Rocco Barbaro, Luca Madonia, Vincenzo Spampinato, i Mattanza e le Glorious 4″.

Foto…, concessa da… www.messinaindiretta.it.