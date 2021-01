Dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è tornata su Rai1 oggi 24 gennaio 2021… in diretta… dalle 14 Domenica In

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è tornata dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata…, del 24 gennaio 2021… il professor Francesco Le Foche per il consueto aggiornamento sull’emergenza Covid. In collegamento Vittorio Feltri.

Torna poi una grande amica di Mara e del programma, la grande Gina Lollobrigida, per un’intervista fatta di ricordi ma anche attualità. In studio anche un’altra icona del cinema italiano come Isabella Rossellini, figlia del grande regista Roberto Rossellini.

Lo spazio dedicato al cinema prosegue, secondo le anticipazioni di Domenica In, con l’attore Franco Nero. La pagina musicale è invece affidata a Michele Bravi, che ha appena pubblicato il suo singolo Mantieni il bacio, estratto dal suo nuovo lavoro “La geografia del buio”.

Protagonista poi di una lunga chiacchierata con Mara l’attore Lino Guanciale, volto amato dal pubblico di Rai1 e che da domani sarà nel cast della nuova fiction Rai Il commissario Ricciardi. E ancora tra gli ospiti di Domenica In di oggi ci sarà Teo Mammucari, personaggio poco incline a concedere interviste, soprattutto sui canali del servizio pubblico, e che con il suo estro regalerà sicuramente momenti molto divertenti.