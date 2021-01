Ecco gli ospiti…, di “Da Noi… A Ruota Libera” del 31 gennaio 2021

Oggi domenica 31 gennaio 2021, su Rai1 alle 17.20 è partito… “Da Noi… A Ruota Libera” il programma condotto da Francesca Fialdini in diretta dagli studi di via Teulada, 66.

Nella odierna puntata, tra gli ospiti ci sarà anche Lino Guanciale attore molto amato di film e fiction di successo che attualmente vediamo in prima serata sulle reti della tv statale nei panni de Il commissario Ricciardi.

Lino Guanciale concederà (alla conduttrice) una lunga intervista in cui parlerà della sua vita privata, ma soprattutto fornirà delle anticipazioni su Il commissario Ricciardi, la cui seconda attesissima puntata andrà in onda lunedì 1 febbraio.

Spazio poi, anche a Tullio Solenghi…, attore celebre soprattutto per essere stato uno dei componenti de Il Trio insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez.

Dopo la lunghissima carriera alle spalle, Tullio Solenghi si è messo in gioco nell’ultima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci gareggiando in coppia con Maria Ermachkova dove si è contraddistinto per classe ed eleganza.