Gli argomenti della trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti del 18 ottobre 2020, che è iniziata in diretta alle ore 20.30 su La7

LO SCANDALO iNPS E PER IL COVID-19, L'INTERVISTA AL PROFESSORE ALBERTO ZANGRILLO

Covid-19 e scandalo Inps. Di questo e di molto altro si parlerà, questa sera, su La7, nel corso della quarta puntata di questa nuova stagione di Non è l’Arena, la trasmissione iniziata alle ore 20.30. Massimo Giletti affronterà, come sempre, i temi più scottanti dell’ attualità politica e sociale. Non poteva quindi mancare l’approfondimento relativo alla seconda ondata di Coronavirus, vista la situazione che sta tornando a vivere il nostro Paese con il nuovo boom di contagi e lo spettro del lockdown sul Natale.

Dopo una settimana sotto attacco, il professor Alberto Zangrillo, prorettore del San Raffaele di Milano, sarà ospite in studio per dire la sua. E’ lo stesso Giletti a darne anticipazione attraverso i social: “Il professore dirà le sue verità e offrirà le sue risposte in tema di Covid”.

E’ fine maggio quando il professor Zangrillo si espone con una frase che nessuno dimenticherà, pronunciata nel corso di una intervista rilasciata a Lucia Annunziata a 1/2 ora in più, su Rai 3: “Clinicamente il nuovo Coronavirus non esiste più”. posizione che confermerà anche nei giorni seguenti.

Intervista esclusiva di Giletti a Zangrillo

Massimo Giletti lo intervisterà e avremo quindi modo di ascoltare che cosa il professore avrà da dire in tema di Covid.

Ma non è finita qui. Altra importante pagina della puntata sarà dedicata allo scandalo Inps. Massimo Giletti e la sua squadra proseguiranno infatti l’inchiesta giornalistica sulla gestione del gigantesco archivio cartaceo dell’Ente, che rappresenta una della maggiori criticità del sistema organizzativo dell’istituto, tuttora incapace a distanza di 6 mesi di pagare la cassa integrazione a migliaia e migliaia di lavoratori.

A questo proposito Massimo Giletti intervisterà Antonio Mastrapasqua, Presidente Inps dal 2008 al 2014, che ha accettato di parlare a Non è l’Arena per la prima volta.

Ancora una puntata di grande interesse quindi per “Non è l’Arena” questa sera, alle 20.30, su La7 .