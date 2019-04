Gli ospiti di Domenica In, della puntata del 7 aprile

Oggi domenica 7 aprile alle 14 su Rai1, in diretta dagli studi Rai Fabrizio Frizzi andrà in onda la trentesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti della puntata ci sono Stefano De Martino, che si racconterà parlando della sua nuova avventura televisiva e delle ultime novità pubblicate in questi giorni sui magazine a proposito della sua vita privata. Interverrà anche Fatima Trotta.

Kabir Bedi, il popolare Sandokan televisivo, sarà protagonista di un’intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera artistica e parlerà del suo nuovo impegno per il sociale. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, protagonisti della commedia “Lopez & Solenghi show”, faranno una simpatica irruzione, dando vita ad alcune divertenti imitazioni. Roby Facchinetti si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi dei Pooh e con Francesco Facchinetti saranno intervistati da Mara sul loro rapporto e sulla loro vita.

Ci sarà anche spazio per un talk, nel quale si affronteranno diversi argomenti: dagli eccessi dei paparazzi nei confronti dei vip, alle ultime polemiche sulla Royal Family, per finire con le passerelle che vedono protagoniste modelle over ’60.

Interverranno al talk: Guillermo Mariotto, Simona Izzo, Antonella Boralevi, Azzurra Della Penna, Tiberio Timperi e il fotografo Maurizio Sorge. Ancora spazio alla musica con Elodie e i The Kolors, che presenteranno il loro ultimo singolo dal titolo Pensare male.